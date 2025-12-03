AKTUELNO

Politika

Krkobabić u Žagubici: Srbija ima čvrst oslonac u svojim selima

Izvor: Pink.rs, Foto: Miloš Miškov ||

Srbija ima čvrst oslonac u svojim selima“, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom današnje radne posete Žagubici i njenim selima.

- Danas smo na geopolitičkoj vetrometini između istoka i zapada, ali sve dok imamo naša sela, živa i vitalna, ne može nas niko i ništa pomeriti. Iz njih crpimo i našu odlučnost i našu snagu - dodao je Krkobabić.

Foto: Miloš Miškov

Na sastanku sa čelnicima Opštine, razgovarano je o realiziciji programa Ministarstva za brigu o selu, stanju na terenu i potrebama seoskog stanovništva.

Foto: Miloš Miškov

Ministar je posetu nastavio u selu Izvarica, gde je obišao Seoski dom kulture koji je potpuno renoviran u okviru programa obnove seoskih domova ovog Ministarstva. Radovi vredni oko 13 miliona dinara su završeni. Osim kompletnih unutrašnjih i spoljašnjih građevinskih radova, na ovom domu veličine 578 kvadratnih metara, zamenjena je i stolarija, sređene su elektroenergetske instalacije i nabavljena oprema i nameštaj.

Foto: Miloš Miškov

Predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović zahvalio je ministru na poseti, istakao da se nada da će se odlični programi ovog ministarstva nastaviti na dobrobit seoskog stanovništva ove razuđene opštine.

Foto: Miloš Miškov

Podsećamo, Žagubica je putem konkursa Ministarstva za brigu o selu do sada dobila i sredstva za kupovinu minibusa za prevoz seoskog stanovništva, koji saobraća kružnom linijom u 12 sela i dnevno prevozi 50 meštana, pa su sela ove opštine povezanija, a seljani brže i lakše obavljaju nabavku i neophodne administrativne poslove.

Foto: Miloš Miškov

Direktnim investicijama u opremu i mehanizaciju podržan je rad pčelarske zadruge, a šest seoskih kuća u različitim selima na teritoriji ove opštine ponovo živi, ima nove stanare i vlasnike.

Foto: Miloš Miškov

Manifestacija „Miholjski susreti sela“ pod finansijskim pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu održava se svake godine u selu Medveđica. Ovog avgusta ovo selo okupilo je 15 žagubičkih sela u takmičenjema u raznim kategorijama – gastronomskim i sportskim, ali i šaljivim. Nastup kulturno-umetničkih društava bio je izuzetno posećen, kao i likovna radionica sa temom Homolje.

