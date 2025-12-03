SANDRA BOŽIĆ O SRAMNOJ PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Blokaderi umislili da 'u ime naroda' mogu da rade sve što zamisle

Potpredsednik Pokrajinske vlade Sandra Božić oštro je reagovala na sramnu presudu sudije blokaderke Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

- Blokaderi su umislili da "u ime naroda" mogu da rade sve što zamisle. Međutim zaboravili su da narod čine svi građani koji su jasno pokazali da ne žele sudstvo koje funkcioniše van sistema i tužilaštvo koje radi protiv države. Srbija je ustavnim amandmanima omogućila nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva prema najvišim evropskim standartima, ali ovih dana se čini da je iza te ideje bila namera nekog kome je u interesu da otme deo pravosuđa kako bi svoje odluke donosili po diktatu i na taster. Svaka osuda protiv novinara samo zbog napisanog teksta koji se nekome ne svidi, predstavlja nedopustivi pritisak na novinarstvo u Srbiji i suprotno je svemu onome što predstavlja slobodu štampe, o čemu nam svakodnevno drže lekcije oni koji tu slobodu najčešće i zloupotrebljavaju. Nedoupistivo je da postoji i najmanja sumnja u nepristrasnost sudije prilikom donošenja odluke, ali očigledno da je sve moguće ukoliko ste spremni da karijeru stavite na uslugu protiv svake slobodne reči i suprotnog mišljenja. Sudije ne smeju da budu nezavisne od zakona, niti treba da donose odluke prema ličnom nahođenju, zato je bitno da svi pružimo podršku slobodnom novinarstvu, što "Večernje novosti" svakako rade kroz svoju višedecenijsku tradiciju i rad - navela je Sandra Božić.

Autor: Iva Besarabić