'NIKOME NEĆEMO DOZVOLITI DA NAM SRUŠI SRBIJU' Vučić poslao snažnu poruku: Građani Srbije zaslužuju mir, rad i napredak

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras na Instagramu i poslao jasnu i snažnu poruku.

"Građani Srbije zaslužuju mir, rad i napredak. Nikome nećemo dozvoliti da nam sruši Srbiju", naveo je predsednik Vučić.

Podsetimo, ranije danas Vučić je već poslao jednu jaku poruku rekavši: "Dok sam živ boriću se za našu Srbiju i naš narod".

Tim rečima je opisao video u kome kaže:

"Ja znam koliko se ne sviđam ni onima u Zagrebu, ni onima u Sarajevu, ni onima u Podgorici, ni onima u Prištini. Znam koliko nisam omiljeni lik ni u Vašingtonu, ni u Briselu, ni u Moskvi, ni ovamo, ni onamo. Ali, morate da razumete, zbog svega toga ja sam najponosniji. Jer ja znam da radim najbolji posao za našeg čoveka u Pirotu, Somboru, Kikindi, Priboju i Prijepolju. I to su za mene najvažnije stvari. Zbog toga sam se kandidovao, zbog toga sam dobio podršku i poverenje naroda, da brinem o svojoj zemlji, o svom narodu, o svojim građanima i to ću nastaviti da radim u budućnosti".

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Narod

#Politika

#Srbija

#predsednik

