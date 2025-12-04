AKTUELNO

Politika

'BIĆE ZBRISANI AKO TO URADE' Profesor Petrov ogolio blokadere: Niko ne zna ko su i za šta se zalažu, postoje samo virtuelno

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug /SAVA RADOVANOVIĆ ||

Profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov govorio je o studentima u blokadi.

On je zaključio da "ne znamo ko su oni, za šta se bore i koje su konture njihovog programa".

- Oni postoje samo virtuelno, komuniciraju putem saopštenja i ne iznose svoje političke stavove i mišljenja - rekao je Petrov.

Takođe je pričao i o tome šta će se dogoditi ukoliko opozicija ne prizna izborne rezultate nakon idućih izbora.

- Ukoliko blokaderi i opozicija budu išli na to da ne priznaju izborni rezultat nakon tih budućih izbora, ako nastave da sviraju svoju svirku a to je nasilje, onda mi se čini da će nakon tih izbora biti zbrisani sa političke scene - konstatovao je Petrov.

Autor: Jovana Nerić

#Izbori

#Opozicija

#Vladan Petrov

#pravni fakultet

#studenti u blokadi

POVEZANE VESTI

Politika

PROFESOR PETROV POSETIO STUDENTE KOJI HOĆE DA UČE: Dobro je što ste se okupili ovde, nemojte da vas bilo ko obmanjuje - Verujem da ćemo iz svega ovoga

Politika

'DEKLARACIJA O VOJVODINI JE DEKLARACIJA SVIH GRAĐANA SRBIJE' Petrov: Ona je materijalni dokaz dok kako ljudi mogu da se saberu

Politika

'REKTOR DA PODNESE OSTAVKU' Profesor Petrov: Fakulteti su zloupotrebljeni u političke svrhe, naneta šteta Univerzitetu! (VIDEO)

Politika

DR PETROV ZA PINK O STUDENTIMA U BLOKADI: Sada je ključno uspostaviti poverenje, pravi je trenutak da Univerzitet preuzme odgovornost (VIDEO)

Politika

Petrov: Nagriženi su nam stubovi kulture

Politika

Vladan Petrov: Ne može da se dozvoli vanredno stanje na univerzitetu