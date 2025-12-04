'BIĆE ZBRISANI AKO TO URADE' Profesor Petrov ogolio blokadere: Niko ne zna ko su i za šta se zalažu, postoje samo virtuelno

Profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov govorio je o studentima u blokadi.
On je zaključio da "ne znamo ko su oni, za šta se bore i koje su konture njihovog programa".
- Oni postoje samo virtuelno, komuniciraju putem saopštenja i ne iznose svoje političke stavove i mišljenja - rekao je Petrov.
Takođe je pričao i o tome šta će se dogoditi ukoliko opozicija ne prizna izborne rezultate nakon idućih izbora.
- Ukoliko blokaderi i opozicija budu išli na to da ne priznaju izborni rezultat nakon tih budućih izbora, ako nastave da sviraju svoju svirku a to je nasilje, onda mi se čini da će nakon tih izbora biti zbrisani sa političke scene - konstatovao je Petrov.
Autor: Jovana Nerić