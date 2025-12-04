'BIĆE ZBRISANI AKO TO URADE' Profesor Petrov ogolio blokadere: Niko ne zna ko su i za šta se zalažu, postoje samo virtuelno

Profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov govorio je o studentima u blokadi.

On je zaključio da "ne znamo ko su oni, za šta se bore i koje su konture njihovog programa".

- Oni postoje samo virtuelno, komuniciraju putem saopštenja i ne iznose svoje političke stavove i mišljenja - rekao je Petrov.

PROFESOR VLADAN PETROV: "Studenti u blokadi su TAJNA ORGANIZACIJA, ne znamo ko su oni, za šta se bore, koje su konture njihovog programa. Oni postoje samo virtuelno, komuniciraju putem saopštenja i ne iznose svoje političke stavove i mišljenja!" pic.twitter.com/SntRJwrkLj — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 04. децембар 2025.

Takođe je pričao i o tome šta će se dogoditi ukoliko opozicija ne prizna izborne rezultate nakon idućih izbora.

- Ukoliko blokaderi i opozicija budu išli na to da ne priznaju izborni rezultat nakon tih budućih izbora, ako nastave da sviraju svoju svirku a to je nasilje, onda mi se čini da će nakon tih izbora biti zbrisani sa političke scene - konstatovao je Petrov.

Autor: Jovana Nerić