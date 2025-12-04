'RAZGOVARALI SMO I O SNABDEVANJU GASOM I JAČANJU ENERGETSKOG SISTEMA U SRBIJI' Predsednik Vučić oglasio se nakon sastanka sa ambasadorom Bocan Harčenkom (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

- Otvoren razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike. Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem- piše u objavi.

- Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti da gradimo odnose koji garantuju sigurnost, stabilnost i predvidivost za našu zemlju - objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.

