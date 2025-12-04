AKTUELNO

Politika

Ministarka Mesarović podržala kolegu: Selaković je uvek postupao časno i odgovorno

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Printscreen instagram ||

Ministarka Adrijana Mesarović pružila je punu podršku svom kolegi ministru kulture u Vladi Srbije Nikoli Selakoviću povodom hajke koja se vodi protiv njega.

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović pružila je punu podršku ministru Nikoli Selakoviću navodeći na svom Instagramu da pritisci, laži i političke podmetačine neće zaustaviti njegovu borbu za istinu i pravdu.

- Puna podrška mom kolegi i prijatelju, ministru kulture Nikoli Selakoviću! Pritisci, laži i političke podmetačine od strane blokadersko-tužilačke bande neće zaustaviti njegovu borbu za istinu i pravdu. Ministar Selaković je uvek postupao odgovorno, u skladu sa zakonima naše države i časno služio svom narodu i državi. Nastavljamo da se borimo za još snažniju i napredniju Srbiju - napisala je Mesarović na Instagramu.

