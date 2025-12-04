Počela sednica Skupštine grada: SNS obezbedila kvorum (FOTO)

Sednica Skupštine grada Beograda počela je danas oko 10.30 sati, nakon što su odbornici SNS obezbedili kvorum za rad.

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević rekao je da je posle pauze u sali prisutno 88 odbornika, tako da sednica može da počne.

Sednica je zakazana na zahtev 41 odbornika opozicije, a Nikodijević je rekao da je sednicu zakazao u kraćem roku od sedam dana, jer je potrebno da se zakaže i nova sednica o budžetu grada.

Predsednik odborničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković rekao je da opozija ima 44 odbornika, a da je njegova stranka obezbedila još 12 za kvorum, jer je došlo svega 30 odbornika opozicije na sednicu. On je ocenio i da je opoicija nesposobna posto ne može da skupi kvorum za sednicu čiji je dnevni red sama predložila.

Odbornici su usvojili i dnevni red na kome je šest tačaka koje se odnose na Apotekarsku ustanovu "Apoteka Beograd" i zgradu Generalštaba.

Opozicioni odbornici su predložili da se razmatra Odluka o obezbeđivanju budžetskih sredstava za izmirenje dospelih obaveza Apotekarske ustanove "Apoteka Beograd" nastalih do 15. decembra 2025. godine, kao i Odluke o obezbeđivanju sredstava za njeno poslovanje u budžetu Grada za 2026. godinu.

Kao peta tačka predloženo je razmatranje Zaključka o preporuci Vladi Republike Srbije za pokretanje postupka vraćanja statusa kulturnog dobra zgradi Generalštaba u Beogradu, a šesta razmatranje zaključka o značaju očuvanja zgrade Generalštaba kao dela kulturnog nasleđa Beograda i Srbije.

