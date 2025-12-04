Jelena Žarić Kovačević sa ambasadorom Irana: Jačanje saradnje u oblasti porodice i demografije

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević sastala se u Palati Srbija sa ambasadorom Islamske Republike Iran u Srbiji Mohamadom Sadekom Fazlijem, razgovarajući o jačanju saradnje u oblasti porodične i demografske politike.

Ministarka Jelena Žarić Kovačević uputila je ambasadoru Fazliju čestitke povodom imenovanja na dužnost i uručenja akreditiva 8. oktobra 2025. godine, naglasivši da je podrška Irana teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije od izuzetnog značaja.

Posebno je istakla reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je naglasio principijelnost Irana po pitanju Kosova i Metohije, kao i važnost daljeg unapređenja bilateralnih odnosa.

U konstruktivnom razgovoru sagovornici su ocenili da Srbiju i Iran povezuju dugogodišnji prijateljski i stabilni odnosi, zasnovani na uzajamnom poštovanju, razumevanju i zajedničkim interesima. Ambasador Fazli je poručio da Iran Srbiju smatra jednim od svojih najbližih partnera u ovom delu Evrope, a da su bilateralni odnosi dve zemlje u stalnoj uzlaznoj putanji, što je snažan podsticaj za njihovo dalje jačanje.

Tokom sastanka razmotrena je saradnja u oblasti porodične i demografske politike, uz zajedničku ocenu da dve zemlje teže osnaživanju porodice kao temeljne društvene vrednosti. Ministarka je naglasila da je razmena iskustava u ovoj oblasti od velikog značaja i da prethodne inicijative predstavljaju važan temelj za nastavak i jačanje saradnje.

Žarić Kovačević i ambasador Fazli izrazili su spremnost da zajednički rade na jačanju partnerstva i realizaciji novih inicijativa u oblasti porodične i demografske politike, u interesu daljeg razvoja prijateljskih odnosa Srbije i Islamske Republike Iran. Konstatovali su da postoji veliki potencijal za dalje unapređivanje saradnje.

Autor: Dalibor Stankov