VUČIČ O PROJEKTU LEGALIZACIJE: To je velika stvar! Kreće od 8. decembra

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, pored ostalih aktuelnih tema i o legalizaciji.

- Strašno važna stvar, legalizacija kreće 8. Danas sam bio sa ministarkom Damjanović i premijerom Macutom. Ogromna je procedura, elektronski se radi važno je da imate ličnu kartu i bilo kakav ugovor čime dokazujete svoje vlasništvo, sve se dešava elektronski.

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić o Selakoviću: Njega ne gone za kriminal i korupciju, on nije ukrao ni dinar! Taj predmet je pokrenut u krizi blokade

- Na 81. mestu 260 lica u Beogradu će time da se bave. završićemo 3 puta više nego što smo prethodnih godina otkad je krenuo proces legalizacije. Biće tu problema i muka, ali reagovaćemo na dnevnom nivou, biće tu brojevi telefona. Radićemo sve što je važno, ali mislim da je to velika stvar za sve u Srbiji. Radićemo najbrže moguće.

'Srbija neće imati problem sa gasom do leta!' Predsednik Vučić saopštio lepe vesti: Lukoil dobio produženje licence

Autor: A.A.

