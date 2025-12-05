AKTUELNO

Politika

Blokader Đajić za ovo mora da odgovara! Poziva na nasilno rušenje vlasti: Treba nam mehanizacija i masovnost da srušimo Vučića na ulici!

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com ||

Blokader Zoran Đajić pokušao je najpre da diskredituje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a onda pozvao na nasilno rušenje vlasti, čime je izvršio krivično delo.

- Ja kažem taj čovek (Vučić) evidentno nije zdrav. Mnogi lekari su, čitao sam, davali neke dijagnoze, ja ne ulazim u to, to nije moja struka, ali je činjenica da čovek svojim ponašanjem svaki dan pokazuje da je sve dalje i dalje od jedne normalne osobe, i mi imamo veliki problem. Da jedna osoba koja apsolutno nije mentalno sposobna da obavlja i neke mnogo manje odgovorne poslove, sedi na čelu države.

Nakon što je blokader Đajić pokušao da diskredituje Aleksandra Vučića, pozvao je na nasilno rušenje vlasti po receptu od 5. oktobra 2000. godine.

Đajića valja podsetiti da je pozivanje na rušenje ustavnog poretka i nasilno rušenje legitimno izabrane vlasti - krivično delo.

Autor: Dalibor Stankov

