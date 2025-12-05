Đerlek za Pink o švercu cigareta na Kosmetu: Nek Tužilaštvo za organizovani kriminal podnese izveštaj koliko su ozbiljnih kriminalaca procesuirali (VIDEO)

Dr Mirsad Đerlek, član Predsedništva Srpske napredne stranke, govoreći o švercu cigareta na Kosmetu rekao je da je to klasičan organizovani kriminal koji šteti budžetu Republike Srbije, a na koji Tužilaštvo za organizovani kriminal i ne reaguje.

Đerlek je objasnio da je šverc cigareta o kojem se poslednjih dana priča organizovani kriminal koji nanosi dvostruku štetu.

- Jedna je šteta jer se zarađuje novac za prljave poslove koje radi Aljbin Kurti sa svojom grupom, a sa druge strane, ono što je takođe važno je da se radi o akciznoj robi. Duvan, alkohol i kafa spadaju u akciznu robu i to opasno i mnogo utiče na punjenje budžeta Republike Srbije. Opšte je poznato da u poslednjih 20 godina evropske sile i Albanci pokušavaju da nam otmu našu autonomnu pokrajinu kršeći sva ljudska prava, čak i Rezoluciju 1244, zato je to sad vrlo pogodno tlo za organizovani kriminal, jer ja to ne bih nazvao švercom cigareta - kazao je Đerlek za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Đerlek je istakao da sve to radi organizovana grupa sa dve strane, iz Crne Gore i sa Kosmeta, koja ostvaruje ogroman profit i šteti budžetu Srbije.

- Zašto? Zato što je akciza indirektni porez na proizvode koji se masovno i svakodnevno upotrebljavaju, tu spadaju alkohol, duvan i kafa, ali na tu akciznu cenu se dodaje i PDV, što znači da se od 50 do 70 procenata cene sliva u naš budžet. Ono što meni nije jasno, ako trenutno institucije koje treba da zaštite pravni poredak Republike Srbije i nemaju tolike ingerencije u našoj južnoj pokrajini, zašto to ne rade tamo gde mogu, a to je administrativna granica i Novi Pazar, a ne samo Novi Pazar - kazao je Đerlek.

Kako je rekao, mi imamo časne policajce, ali je jasno da imamo i one koji to nisu.

- Policajci ne mogu sami da reše taj problem, postoji, koliko se meni čini i jedna ozbiljna institucija u ovoj državi koja se time bavi, Tužilaštvo za organizovani kriminal. Ajde da vidimo kakvi su rezultati tog Tužilaštva - kazao je Đerlek i dodao da policajci hapse one koji švercuju, te da je posle sve u rukama tužilaštva:

Ovo je još jedan vid obojene revolucije. Tužilaštvo za organizovani kriminal izmišlja prijemčive slučajeve kao što je nadstrešnica da bi rušili Aleksandra Vučića i Srbiju, a da pitamo kakvi su im rezultati - nek podnesu izveštaj koliko su ozbiljnih kriminalaca procesuirali, koji su za milione evra oštetili budžet Srbije.

Autor: Pink.rs