JAVNI DUG SRBIJE: Na kraju oktobra dostigao 38,166 milijardi evra, odnosno 43,1 odsto BDP-a

Javni dug Srbije je na kraju oktobra iznosio 38,166 milijardi evra ili 43,1 odsto BDP-a, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

U odnosu na prethodni mesec javni dug i njegovo učešće u BDP-u je poraslo, jer je na kraju septembra dug iznosio 38,11 milijardi evra i u BDP-u učestvovao sa 43 odsto.

Javni dug Srbije i njegovo učešće u BDP-u na kraju oktobra 2025. je u odnosu na kraj prošle godine smanjen, pošto je 31. decembra 2024. javni dug iznosio 38,87 milijardi, a njegovo učešće u BDP-u 46,7 odsto.

