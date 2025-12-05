AKTUELNO

Politika

PETKOVIĆ U RAŠKI SA PREDSTAVNICIMA SRPSKE LISTE: Vraćanje srpskih opština na severu i jačanje onih na jugu važni za opstanak Srba

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je večeras da su vraćanje opština na severu KiM srpskom narodu i dodatno jačanje srpskih opština južno od Ibra od velikog su značaja za budućnost, boljitak i opstanak srpskog naroda.

Petković je na Instagramu saopštio da je danas u Raški održao sastanak sa predstavnicima Srpske liste i čestitao gradonačelnicima na preuzimanju dužnosti.

„Vraćanje srpskih opština na severu KiM narodu, kao i dalje jačanje srpskih opština južno od Ibra od velikog su značaja za budućnost, boljitak i opstanak srpskog naroda. Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem je uvek tu da podrži svoj narod i osigura očuvanje mira i stabilnosti. Dolaze bolja vremena i na KiM“, napisao je Petković.


U četiri opštine sa srpskom većinom na KiM, novi predsednici danas su preuzeli dužnost – Milan Radojević u Severnoj Mitrovici, Dragiša Milović u Zvečanu, Zoran Todić u Leposaviću i Miloš Perović u Zubinom Potoku.

Funkcije su danas preuzeli i novi predsednici opština Gračanica, Štrpce, Novo Brdo, Parteš i Ranilug, dok će konstitutivna sednica u Klokotu, gde je takođe pobedila Srpska lista, biće zakazana kasnije, s obzirom da je u toj opštini bilo drugog kruga lokalnih izbora.

