ČUVAMO I SAČUVAĆEMO NAŠU SRBIJU! Predsednik Vučić: Mi u Srbiji se ne spremamo za ratove, mi snažimo svoju vojsku da bismo odvratili svakog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje: "Čuvamo i sačuvaćemo našu Srbiju!"

Predsednik Vučić se oglasio na Instagramu, gde je objavio video sa jasnom porukom - Srbija je sačuvana od ratnih sukoba uprkos svakodnevnim provokacijama.

"Kada kažete da je nekome 'propala politika', a taj neko je uspeo da Srbiju sačuva od svakog ratnog sukoba, taj neko je uspeo da sačuva Srbiju da u godinu dana ne bude mrtvih, ne bude stradalih, iako je neko to provocirao na dnevnom nivou. I uspete da očuvate stabilnost. Uspete da očuvate mir. Nemate rat. Naša deca ne ginu, nečija druga deca ginu, a nečija druga deca se pripremaju da ginu. Nečija druga deca se danas pripremaju da ginu u budućnosti, i ulažu ogroman novac u vojsku i spremaju se za ratove", navodi predsednik Vučić i dodaje:



"Mi u Srbiji se ne spremamo za ratove. Mi snažimo svoju vojsku da bismo odvratili svakog, ali vi znate da, dok sam na čelu Srbije, da su veoma, veoma male, gotovo nikakve šanse da imamo ratne sukobe, bez obzira na sve provokacije iz regiona. Oni nemaju dovoljno snage da ugroze Srbiju. Kad uspete da obezbedite većinu u Ujedinjenim nacijama, što znate koliko je teško, i to po jednom užasno teškom pitanju, onda morate da mi objasnite kako mi to gubimo?"

Autor: D.Bošković