'OPRAVDANO JE AKO JE MALI ĆACI' Blokaderi podržavaju užasavajuće vršnjačko nasilje nad dečakom od 13 godina (FOTO)

Vuka R. (13) iz Kraljeva, koji se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, fizički i verbalno je zlostavljala grupa vršnjaka iz njegove škole.

Kada se nedavno Vuk vratio sa probe folklora, kao i obično, krenuo je u šetnju po svom kraju, ni ne sluteći da će upravo drugari iz njegove škole iz čista mira verbalno i fizički nasrnuti na njega.

- Kad je Vuk sišao dole, oni su razgovarali sa njim na temu Roblox igrice. Iz tog nekog razgovora došlo je do toga da su krenuli da ga odgurkuju jedan drugome, da bacaju petarde na njega i snimaju ga. Tačnije, jedan dečak je držao telefon i snimao ga. Terao ga je da vrišti u kameru. Terao ga da priča da je autističan i da je "ćaci". Hvatali su ga za međunožje. Terali ga da ide u Ibar. I onda su naišli srednjoškolci koji su silazili niz stepenice ka gradskom stadionu i tada su se razbežali - sva šestorica. Vuk je ostao dole sam. On je pokušavao da pobegne, ali nije uspeo, jer su ga oni opkolili - rekla je Marija, Vukova majka, za Blic.

Ono što dodatno zabrinjava je činjenica da su na društvenim mrežama neki opravdavali ovo užasno vršnjačko nasilje rečima da je to sasvim u redu ukoliko je "mali stvarno ćaci". Na ovu vest i sramne komentare reagovao je i Branko Babić.

- Alo, stoko blokaderska, dete od 13 godina - naveo je on na "Iksu".

