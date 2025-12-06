'BORIS TADIĆ SE SVEO NA PIJANCE KOJI LAPRDAJU PO KAFANAMA' Brnabićeva: Čovek propada, blamira se i umno kopni pred našim očima

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić komentarisala je na svom zvaničnom profilu na platformi Iks izjavu nekadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića koji je rekao da bi "pobedio Aleksandra Vučića u bilo kom TV duelu za sat vremena"!

Тадић се буквално свео на оне пијанце што лапрдају по кафанама - решио бих ја њега за пола сата, ал' би' ја њему рек'о, пребио бих Чака Нориса само да ми дође жута минута.... Човек пропада, бламира се и умно копни пред нашим очима, а нема никога око себе да га посаветује да… pic.twitter.com/aU8v7MEjTv — Ana Brnabic (@anabrnabic) 06. децембар 2025.

- Tadić se bukvalno sveo na one pijance što laprdaju po kafanama - rešio bih ja njega za pola sata, al' bi' ja njemu rek'o, prebio bih Čaka Norisa, samo da mi dođe žuta minuta... Čovek propada, blamir se i umno kopni prd našim očima, a nema nikoga oko sebe da ga posavetuje da prestane - napisala je Ana Brnabić na platformi Iks.

Autor: Iva Besarabić