Ministar Selaković u radnoj poseti Knjaževcu: Sa predsednikom opštine razgovarao o daljim ulaganjima u oblasti kulture

Ministar kulture Nikola Selaković sastao se danas, u okviru radne posete Knjaževcu, sa predsednikom opštine Milanom Đokićem sa kojim je, nakon investicije od skoro 70 miliona dinara Ministarstva kulture tokom poslednje četiri godine, razgovarao o daljim ulaganjima i zajedničkim projektima u oblasti kulture sa ciljem osnaživanja kulturnih kapaciteta timočkog kraja.

U saopštenju ministarstva kulture navodi se da je resorni ministar u sali knjaževačkog Doma kulture obnovljenoj kroz program "Gradovi u fokusu" otvorio 21. susrete etno udruženja i asocijacija Srbije.

Selaković je tom prilikom istakao da je manifestacija svedočanstvo moći kulture u njenom nematerijalnom obliku, a da udruženja koja se bave očuvanjem tradicije i nematerijalnog kulturnog nasleđa imaju izuzetno važnu ulogu.

"Tu ulogu koju su generacije naših predaka imale kada je reč o predanju, o našoj tradiciji, o našoj kulturi i o našoj istoriji, u jednom delu danas imaju ovakva udruženja. Ta uloga je velika. Reč je najviše o damama, o ženama koje tradiciju rukotvorenja nude današnjim generacijama koje najčešće nisu zainteresovane za to jer smo postali društvo tehnološki napredno, industrijalizovano", rekao je Selaković.

Dodao je da je ručni rad u najrazvijenijem delu sveta izuzetno skup i da će ministarstvo kulture još predanije i još posvećenije nastaviti da podržava rad i trud etno udruženja i asocijacija.

"Ministarstvo kulture će još predanije i posvećenije podržavati vaš rad sa željom da vas, koliko možemo, motivišemo da i što više organizujemo radionice gde će mladi moći da shvate šta to sve može rukama da se napravi bez telefona, bez kompjutera, bez veštačke inteligencije već sopstvenom pameću. Ako uspemo to da sačuvamo i ako uspemo to da održimo, onda će naše društvo u kome će postojati nešto što jeste i srpska kultura, ostati i opstati", ukazao je Selaković.

On je u okviru posete Knjaževcu obišao i sajam "Tradicijom u Evropu" organizovan u okviru susreta etno udruženja i asocijacija.

Autor: Pink.rs