UVREDLJIVA KARIKATURA U HRVATSKOM TJEDNIKU - Dačić: Gruba provokacija, Srbija neće ćutati!

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio uvredljivu karikaturu objavljenu na naslovnoj strani „Hrvatskog tjednika“.

Na karikaturi je prikazan srpski patrijarh sa nožem u zubima, što je Dačić ocenio kao grubu provokaciju i svesno poigravanje sa simbolima srpskog stradanja tokom NDH. Posebno je naglasio da je šokantno što je karikatura objavljena baš na dan konferencije o Jasenovcu, mestu najvećeg stradanja Srba u Drugom svetskom ratu.

„Opasno je kada se medijski zloupotrebljavaju simboli poput noža ili bombe, koji su u vreme NDH bili povezani sa zločinima nad Srbima. Za razliku od toga, Pravoslavna crkva nikada nije podržavala takve zločine, već je kroz istoriju bila zaštitnik naroda i žrtava“, rekao je Dačić.

On je dodao da ovakve provokacije ne doprinose ničemu osim podgrevanju mržnje i narušavanju odnosa u regionu. „Svaka zloupotreba tragedije u političke svrhe je duboko uvredljiva, a u ovom slučaju i namerno provokativna“, istakao je.

Dačić je poručio da Srbija ostaje posvećena miru, dijalogu i uzajamnom poštovanju, ali da će „jasno i glasno štititi istinu i dostojanstvo svog naroda“. „Naše žrtve se ne smeju ismejavati, niti svoditi na karikaturu. Ovakvo poigravanje istorijom je nedopustivo“, zaključio je.

Autor: Dalibor Stankov