LIDER NAPREDNJAKA MILOŠ VUČEVIĆ PODRŽAO MLADE KOJI ŽELE DA PREUZMU AKTIVNU ULOGU U DRUŠTVU "Oni su investicija u stabilniju, sigurniju i uspešniju Srbiju"

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja MIloš Vučević danas je razgovarao sa polaznicima desete generacije političke akademije Fondacije „Svetozar Miletić“ i tako, kako je naglasio, pružio podršku mladima koji žele da uče, napreduju i preuzmu aktivnu ulogu u svom društvu.

- Uživao sam u iskrenom i otvorenom razgovoru sa mladim, obrazovanim i motivisanim ljudima koji žele da razumeju društvene procese, politiku i odgovornost koju nosi javno delovanje. Podrška mladima koji žele da uče, napreduju i preuzmu aktivnu ulogu u svom društvu - to je investicija u stabilniju, sigurniju i uspešniju Srbiju. Hvala im na pitanjima, energiji i volji da grade budućnost u kojoj je dijalog osnova svakog napretka. Nastavljamo da gradimo društvo znanja, stabilnosti i odgovornosti - napisao je Vučević na Instagramu.

Autor: Dalibor Stankov