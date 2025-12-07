MUP se oglasio nakon što je policajka legitimisala baku koja nije mogla kod lekara zbog blokadera

Policijska uprava za grad Beograd saopštila je da su juče, u Beogradu, od 11.50 do 12.08 časova uspostavljene neprijavljene blokade na 18 lokacija, od čega je na 17 lokacija bio blokiran saobraćaj.

- Između ostalih, od strane okupljenih učesnika blokirana je raskrsnica na uglu ulica Avijatičarski trg i Glavne u Zemunu. U 12.02 časova, tokom blokade, jedno NN žensko lice je, dok je prolazilo pored okupljenih, izrazilo negodovanje i nezadovoljstvo zbog blokade - navodi se u saopštenju i dodaje:

Policijska službenica Policijske stanice Zemun je samoinicijativno i po svojoj proceni pristupila proveri identiteta te ženske osobe, koja je u toku provere izjavila da je narušenog zdravstvenog stanja.

Kako navode, procena policijske službenice da primeni policijsko ovlašćenje - provera identiteta lica je individualni čin postupajućeg policijskog službenika, nije odraz bilo čijeg naređenja i u suprotnosti je sa profesionalnim smernicama za postupanje prema starijim i bolesnim licima.

- Napominjemo da protiv lica nije podneta bilo kakva prijava i da su tvrdnje da je kažnjena neistinite. Policijska uprava za grad Beograd preduzima mere na utvrđivanju disciplinske odgovornosti u vezi sa postupanjem policijske službenice, kao i neizveštavanjem o događaju od strane policijskih službenika PS Zemun shodno Uputstvu o hitnom izveštavanju i informisanju načelnika PU za grad Beograd i rukovodstva PU - navodi se u saopštenju.

Podsetimo, skandalozna scena sa blokade u Beogradu izazvala je ogromnu pažnju javnosti. Baka obolela od raka dojke kasnila je na kontrolu jer je raskrsnica bila blokirana, a umesto pomoći i razumevanja – dočekali su je uvrede blokadera i legitimisanje od strane policajke.

Autor: Pink.rs