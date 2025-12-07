VUČIĆ IM JE ZA SVE KRIV: Sramne laži blokadera i opozicionih medija - pogledajte njihovo ludilo (VIDEO)

Opozicioni mediji, kao i regionalni, ne prestaju da pišu o tome kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za sve kriv. Prethodnih meseci, pa i godina, možemo videti da se za svaki negativan događaj kod nas krivi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Bilo da su u pitanju nesreće, vremenske nepogode, politički ili sportski događaji, gde god da postoji iole negativan ishod - kriv je Vučić.

Opozicioni mediji u blaćenju predsednika Srbije u korak prate i regionalni mediji, pa je i njima za sve probleme kriv predsednik Srbije.

Blokaderi su išli toliko daleko, da im je Vučić kriv čak i za superćelijsku oluju!



Autor: Pink.rs