VUČIĆ IM JE ZA SVE KRIV: Sramne laži blokadera i opozicionih medija - pogledajte njihovo ludilo (VIDEO)

Opozicioni mediji, kao i regionalni, ne prestaju da pišu o tome kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za sve kriv. Prethodnih meseci, pa i godina, možemo videti da se za svaki negativan događaj kod nas krivi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Bilo da su u pitanju nesreće, vremenske nepogode, politički ili sportski događaji, gde god da postoji iole negativan ishod - kriv je Vučić.
Opozicioni mediji u blaćenju predsednika Srbije u korak prate i regionalni mediji, pa je i njima za sve probleme kriv predsednik Srbije.
Blokaderi su išli toliko daleko, da im je Vučić kriv čak i za superćelijsku oluju!
07. децембар 2025.
Autor: Pink.rs