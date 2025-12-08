NASTAVLJAJU SE ŠOKOVI NA N1: Na opozicionoj televiziji hvale Vučićevu ekonomsku politiku (VIDEO)

Monetarka politika države je odlična, kurs dinara apsolutno stabilan i to će pohvaliti svaki privrednik, rekla je ekonomistkinja Radojka Nikolić tokom gostovanja na televiziji N1, pišu mediji.

Ranije je politikolog Vujo Ilić uživo u programu N1 rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić apsolutno u pravu kada optimistično najavljuje da ce 2026. godina biti jedna od najboljih godina u istoriji Srbije. Ilić je takođe pohvalio EXPO rekavši da je taj projekat motor za BDP Srbije.

Danas, takođe u programu N1, ekonomista Radojka Nikolić javno je pohvalila monetarnu politiku države i istakla da je kurs dinara apsolutno stabilan.

"Pitajte svakog privrednika i reći će vam da je stabilan kurs dinara apsolutno važan za svaki biznis", rekla je ona.

Autor: Iva Besarabić