AKTUELNO

Politika

Srpska lista predala kandidaturu za izbore na Kosovu i Metohiji! Tim čini 33 kandidata - ostvareni na porodičnom i profesionalnom planu

Izvor: Pink.rs, Foto: Srpska lista ||

Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji.

Tim čini 33 kandidata - ostvareni na porodičnom i profesionalnom planu, ljudi od ugleda i znanja, doktori, profesori, lekari, dekani falulteta, koji su svojim imenom i kredibilitetom na poslaničkoj listi Srpske liste.

Na čelu liste je predsednik Srpske liste prof. dr Zlatan Elek, za njim slede dr Igor Simić, Ljiljana Stefanović, predsednica suda u ostavci, Slavko Simić, Srđan Popović…

Tu su i ugledni hirurg iz Leposavića dr Zvonko Radosavljević, Slađana Rašić predsednica Unije žena Srpske liste, dr Tanja Vujović dekanka Ekonomskog fakulteta, Mirjana Dimitrijević direktorka Doma zdravlja u Gračanica, prodekanka na Tehničkom fakultetu dr Ružica Božović, prodekan za nastavu na Ekonomskom fakultetu dr Srđan Milosavljević...

