Dačić sa komesarom za nacionalne manjine OEBS: Veća zastupljenost pripadnika manjina u policiji značajna i za jačanje poverenja građana u policiju

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Beogradu sa Visokim komesarom za nacionalne manjine OEBS Kristofom Kampom sa kojim je razgovarao o dosadašnjoj saradnji i zajedničkim naporima MUP i ove važne međunarodne organizacije u većoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u srpskoj policiji.

Na sastanku je zaključeno da MUP dosledno poštuje sva Ustavom i zakonom zagarantovana prava pripadnika nacionalnih manjina i posvećuje značajnu pažnju u stvaranju boljih uslova i dodatnih podsticaja za njihov rad u ovoj instituciji.



Dačić je poručio da je veća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u policiji, posebno u multietničkim zajednicama, značajna i za jačanje poverenja građana u policiju.

Ministar Dačić čestitao je Kampu na imenovanju za ovu veoma istaknutu poziciju u multilateralnoj organizaciji kakva je OEBS i izrazio uverenje da će se saradnja MUP sa Sekretarijatom OEBS i drugim njenim institucijama, koju je ocenio kao veoma dobru, nastaviti i dodatno unaprediti i u ovom mandatu Visokog komesara za nacionalne manjine.

Autor: S.M.