AKTUELNO

Politika

NOVI SKANDAL NA KiM: Kandidati Srpske liste za parlamentarne izbore nisu sertifikovani

Izvor: Kosovo online, Foto: Srpska Lista ||

Centralna izborna komisija sertifikovala je kandidate za poslanike Demokratske partije Kosova (DPK) i Demokratskog saveza Kosova (DSK), ali je odbila da sertifikuje kandidate Srpske liste.

Na sednici CIK-a, vršilac dužnosti šefa Sekretarijata, Besnik Budžala, rekao je da nijedan kandidat iz DPK, DSK ili Srpske liste nije u suprotnosti sa propisanim odredbama.

Ipak, protiv sertifikacije kandidata Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz redova Samoopredeljenja, Sami Kurteši i Aljban Krasnići, dok je šest članova bilo uzdržano, a troje je glasalo za.

Uzdržani su bili predstavnici DPK, ABK, DSK, kao i dva člana iz nevećinskih zajednica, prenela je Koha.

Autor: S.M.

#Izbori

#Kandidati

#Kosovo i Metohija

#Srpska lista

#sertifikati

POVEZANE VESTI

Politika

CIK: Danas nastavak prebrojavanja glasova u 19 opštinskih centara za brojanje

Politika

NOVI UDAR NA SRBE! Priština zabranjuje spot Srpske liste jer pominju teror nad Srbima Simić: Ovo je kršenje ustavnog poretka (VIDEO)

Politika

CIK sazvao sastanak, očekuje se zvanična odluka o sertifikaciji Srpske liste

Svet

AMERIČKA AMBASADA U PRIŠTINI: Zabrinuti smo zbog odluke da se ne overe kandidati Srpske liste

Politika

PETKOVIĆ SA PREDSTAVNICIMA SRPSKE LISTE U RAŠKI: Razgovor o političko-bezbednosnoj i ekonomskoj situaciji u srpskim sredinama

Politika

Kandidat Srpske liste Igor Simić glasao u Severnoj Mitrovici