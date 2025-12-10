NOVI SKANDAL NA KiM: Kandidati Srpske liste za parlamentarne izbore nisu sertifikovani

Centralna izborna komisija sertifikovala je kandidate za poslanike Demokratske partije Kosova (DPK) i Demokratskog saveza Kosova (DSK), ali je odbila da sertifikuje kandidate Srpske liste.

Na sednici CIK-a, vršilac dužnosti šefa Sekretarijata, Besnik Budžala, rekao je da nijedan kandidat iz DPK, DSK ili Srpske liste nije u suprotnosti sa propisanim odredbama.

Ipak, protiv sertifikacije kandidata Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz redova Samoopredeljenja, Sami Kurteši i Aljban Krasnići, dok je šest članova bilo uzdržano, a troje je glasalo za.

Uzdržani su bili predstavnici DPK, ABK, DSK, kao i dva člana iz nevećinskih zajednica, prenela je Koha.

Autor: S.M.