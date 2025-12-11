AKTUELNO

Ponovo udaraju jedni na druge: Ideolog blokadera Korać opleo po svojima (VIDEO)

Ideolog blokadera Žarko Korać opleo je po saborcima i poručio da je mučno gledati šta rade na plenumima!

Korać je opleo po blokaderima i plenumima i rekao da ih je mučno gledati.

- Ono što je jako loše, što se i po nekim od tih plenuma na nekim fakultetima, nažalost, priključuju tim protestima. To nije većina studenata i nije ni većina plenuma, čak je ponekad i samo jedan, ali je vrlo mučno to gledati gde oni tvrde da hoće da im neko uđe, da preuzme proteste, tako dalje.. Ja nikad toliko kritika u životu nisam čuo. Navešću vrrlo jednostavan primer - Ja sam svojevremeno imao jednu stranku i bio politički angažovan, ako neko hoće da preuzme moje teze i moje političke teze i političke stavove što se nekad zvao bujrum, neka preuzme još bolje. To je uspeh za mene - rekao je Korać.

