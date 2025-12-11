DSS PONOVO ŽESTOKO OPLEO PO BLOKADERIMA: Piper otkrio kakav im se raskol dešava

Bivši reporter B92 Uroš Piper objavio je danas na društvenoj mreži X da je DSS ponovo opleo žestoko po blokaderima.

- Potpredsednik DSS Predrag Marsenić komentariše blokaderske proteste i kaže "DA JE BILO ZA OČEKIVATI" to što blokaderi više ne mogu da okupe ljude na ulici!

"Jeste da je tenzija opala, ali to je bilo za očekivati", kaže desna ruka Miloša Jovanovića!

DSS je svestan da je na 1,2%, da im blokaderi uzimaju glasove i sad zbog toga UDARA PO BLOKADERIMA - napisao je Piper u svojoj objavi.

‼️‼️‼️



DSS ponovo žestoko po blokaderima! @studentblokade



Potpredsednik DSS Predrag Marsenić komentariše blokaderske proteste i kaže "DA JE BILO ZA OČEKIVATI" to što blokaderi više ne mogu da okupe ljude na ulici!



"Jeste da je tenzija opala, ali to je bilo za očekivati", kaže… pic.twitter.com/kPMjwV6BMX — Uroš Piper (@UkiPiper74) 11. децембар 2025.

Autor: Pink.rs