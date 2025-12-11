AKTUELNO

Politika

DSS PONOVO ŽESTOKO OPLEO PO BLOKADERIMA: Piper otkrio kakav im se raskol dešava

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Bivši reporter B92 Uroš Piper objavio je danas na društvenoj mreži X da je DSS ponovo opleo žestoko po blokaderima.

- Potpredsednik DSS Predrag Marsenić komentariše blokaderske proteste i kaže "DA JE BILO ZA OČEKIVATI" to što blokaderi više ne mogu da okupe ljude na ulici!

"Jeste da je tenzija opala, ali to je bilo za očekivati", kaže desna ruka Miloša Jovanovića!

DSS je svestan da je na 1,2%, da im blokaderi uzimaju glasove i sad zbog toga UDARA PO BLOKADERIMA - napisao je Piper u svojoj objavi.

pročitajte još

Blokaderi priznali da su obmanjivali javnost: Tačno je da je Dijana Hrka za vreme štrajka glađu imala dublerku (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Politika

#Srbija

#Uroš Piper

#blokaderi

#reakcije

POVEZANE VESTI

Politika

PIPER O OPOZICIJI U SRBIJI: Za 13 godina NISU USPELI JEDNU MESNU ZAJEDNICU, OPŠTINU, A DA NE GOVORIM GRAD - DA OSVOJE

Politika

Piper: Mole Boga da izbora ne bude pre redovnih 2027. godine!

Politika

Piper: PRAVI CILJ BLOKADERA NISU IZBORI, VEĆ HAOS NA DAN IZBORA!

Politika

Šest tačaka propasti blokadera i opozicije! Piper: Ovo će da se desi u maju, a tokom leta...

Politika

Uroš Piper odgovorio Marseniću: Da, odgovaraćete – dolazi vreme krivične odgovornosti!

Politika

'OPREZ, NAJAVA NASILNIH AKCIJA DSS-A!' PIPER UPOZORAVA: Dama i skakač javljaju! Pokušaće da blokiraju televizije, aerodrom...