'USTAV NEĆE BITI PROMENJEN, PREDSEDNIK ĆE BITI NEKO DRUGI' Vučić stavio tačku na laži o menjanju Ustava Srbije: A ko će biti premijer, to će narod da kaže

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je danas bilo kakve izmene u Ustavu Srbije koje se tiču funkcije predsednika Republike.

Uključivši se uživo iz Niša, gde se danas otvaraju pogoni Aristona i Palfingera, Vučić je kazao i da Ustav neće biti promenjen kako bi mu bilo omogućeno da osvoji još jedan mandat na toj funkciji.

- Ustav neće biti promenjen, predsednik će biti neko drugi, a ko će biti premijer to će narod da kaže, narod bira vlast... A nigde nisam rekao da ću da se kandidujem za premijera, a što onda brinete? Kažu, on će da vlada još 10 godina, pa kako ću da vladam kad sam hitler, nepomenik, nisam sin svoga oca i slično..., kazao je Vučić.

Dodao je i da će po isteku aktuelnog mandata na toj funkciji, predsednik Srbije "biti neko drugi".

- Prvo su govorili da će Ustav biti promenjen da bih nastavio da budem predsednik. Ustav neće biti promenjen, to sam rekao i tada i danas. Predsednik će biti neko drugi a ko će biti premijer, o tome ćemo tek da razgovaramo i da vidimo šta će narod na to da kaže jer ljudi u Srbiji su ti koji biraju vlast. Narodni suverenitet je suština funkcionisanja i postojanja jedne države kazao je Vučić i dodao da nikad nije rekao da će se kandidovati za premijera.

- Rekao sam da to nije nemoguće, ništa više od toga....

Autor: Jovana Nerić