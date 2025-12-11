Stefanović: Stamenković i Dolovac su kao nosioci najviših funkcija u javnom tužilaštvu najodgovoniji za stanje haosa u kojem se ono danas nalazi

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović reagovao je povodom učestalih istupa u javnosti Predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića u kojima ga lično targetira, a posebno zbog navoda u intervjuu za list “Vreme” od 11.12. 2025. godine, pod naslovom "Da li će Nenad Stefanović postati svemoćni tužilac":

- Neću da komentarišem najavljene izmene više zakona na koje se Stamenković poziva jer nisam imao priliku da vidim eventalni radni tekst ili nacrte izmena, ali javnosti moram da ukažem da mene, u kontekstu najavljenih izmena zakona, za potencijalnu koncentraciju moći komentariše čovek koji već 16 godina, zajedno sa Vrhovnom javnom tužiteljkom Zagorkom Dolovac ima apsolutnu moć u javnom tužilaštvu Srbije - naveo je Stefanović i dodao:

Stamenković i Dolovac su kao nosioci najviših funkcija u javnom tužilaštvu najodgovoniji za stanje haosa u kojem se ono danas nalazi i moraju da snose odgovornost za to.

Kako navodi, njihovi sve češći istupi u javnosti uz tvrdnje da su napadnuti od strane zakonodavne i izvršne vlasti su licemerni.

- Smatram da Stamenkovića i Dolovac, ne brine toliko što bi se moć koncentrisala kod jednog šefa tužilaštva, kako je to naveo Stamenković, već to što bi one mogle da dovedu do njihovog razvlašćenja od apsolutne moći - smatra Stefanović i dodaje:

Takođe bih podsetio da su oboje godinama ćutali kada su druge kolege iz javnih tužilašta, a pogotovo iz VJT u Beogradu trpele strahovite spoljne, političke pritiske. Sada kada bi mogao da dođe kraj njihovoj hegemoniji i kada bi prema tim najavama tužioci mogli da dobiju veću samostalnost u odnosu na Vrhovnog javnog tužioca, Stamenković i Dolovac su se setili da reaguju javno i redom optužuju zagovarače zakonskih izmena optužujući ih za napade i pritiske, iako oboje dobro znaju da zakone donosi isključivo Narodna skupština, dok su javni tužioci tu da ih primenjuju.

- Dakle, navodi Branka Stamenkovića izrečeni u tekstu lista “Vreme”, nisu plod želje da javno tužilaštvo radi efikasno i zakonito već da on, Zagorka Dolovac i tužioci bliski njima i dalje zadrže svoje privilegije i kontrolu nad javnotužilačkom organizacijom. U ovom kontekstu posebno su važni predstojeći izbori za nove članove VST iz reda javnih tužilaca, koji se održavaju 23. decembra, te Dolovac i Stamenković čine sve da prođu njihovi kandidati koji bi im kasnije omogućili dalju kontrolu javnotužilačke organizacije - zaključio je Stefanović.

Autor: Pink.rs