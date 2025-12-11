U toku pregovori o prodaji NIS-a: Sada je i zvanično, oglasili se iz Kremlja, spomenuli i nacionalizaciju

Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov rekao je da je u toku pregovarački proces oko kompanije NIS.

- Znam da se srpsko rukovodstvo obratilo SAD, jer je upravo njihove naredbe ispunjavalo preduzeće koje je stvoreno na osnovu međuvladinog dogovora između Rusije i Srbije - rekao je Lavrov, prenosi Sputnjik.

U međuvladinom sporazumu između Srbije i Rusije se govori da ne može da dođe ni do kakve nacionalizacije bez obostrane saglasanosti, rekao je ruski mininistar.

- Na nekakvim uslovima može da se dostigne saglasnost o nacionalizaciji ili o nekoj drugoj formi rešenja ovog problema. Možda se rešenje sastoji u tome da se nađe način kako da dalje radi NIS, bez obzira na one mogućnosti koje imaju SAD da bi se to preduzeće kaznilo. Ne znam, time se bavi ministar energetike i odgovarajući ekonomski operateri, kao i kompanije u vama komšijskim zemljama koje su sarađivale sa NIS-om - rekao je Lavrov.

pročitajte još Hitno se oglasila Er Srbija: Gusta magla utiče na RED LETENJA

Autor: Pink.rs