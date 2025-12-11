UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić prisustvuje otvaranju fabrike 'Ariston': Ovde sad kreće dodatno zapošljavanje (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Nišu gde prisustvuje otvaranju fabrike italijanske kompanije "Ariston".

Ceremonija otvaranja

Predsednik kompanije Ariston Paulo Merloni rekao je da mu je zadovoljstvo da svima poželi dobrodošlicu, naročito predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Merloni je rekao da će fabrika biti u skladu sa najvišim standardima u tehnologiji.

Obilazak fabrike pre ceremonije

Pre svečanog otvaranja Vučić je odmah po dolasku započeo sastanak sa rukovodstvom fabrike, nakon čega je krenuo u obilazak novog pogona.

- Pre godinu i po dana smo ovde bili, ništa nije bilo, sad je divna fabrika i zahvalan sam i srećan što ovde sad kreće dodatno zapošljavanje, obuka i onda od aprila kreće serijska proizvodnja. Lepa stvar za Niš. Uvek je lepo kad prisustvujete postavljanju kamena temeljca, kad nema ničega i onda vidite ovako lepu halu. Zapošljavaće oko 300 radnika, to je za nas veoma vredno, posebno posle odlaska Benetona. Nikad nam u Nišu nije bila niža stopa nezaposlenosti ali i dalje treba da dovodimo investitore - rekao je Vučić i dodao:

Pogledajte kako lepo izgleda, kao apoteka, sve čisto, uredno, više para, više će da potroše u Nišu. Niš je sa 321 evra, došao do 899 evra prosečne plate. Reći će neko koliko su skočile cene, da bi imali isti životni standard trebalo bi oko 580 evra plata, sad je više od toga. Ne možete 200 i 300 godina u zaostajanju za nekim zemljama da nadoknadite za 10 godina ali smanjujemo razliku. Sve što drugi urade, drugima izgleda lako. Ništa ovde nije lako.

Vučić je istakao da Ariston dolazi u pravom trenutku.

- Brojao sam do osam ili devet, mislim da je ovo deseta ili jedanaesta fabrika u Nišu. Ariston dolazi u pravom trenutku, imaćemo uskoro još jednu novu investiciju za Niš. Od ovakvih fabrika Niš živi. Još 30 godina će biti potrebno da se ogroman novac sliva sa severa republike ovde, ali će onda Niš da uhvati priključak za Beogradom i Novim Sadom. Imamo mnogo čime da se ponosimo jugom Srbije, osim vrednih ljudi. I u Pirotskom i u Topličkom, Pčinjskom, sve više fabrika. Auto-puteve smo napravili, sad ćemo i pruge - naveo je Vučić i dodao:

Jutros u 10 sati imali smo više od 100.000 podnetih zahteva za evidentiranje imovine, mnogo sam srećan zbog toga. Od toga je u Nišu 5.000. U Nišu je veći procenat kuća, 50 odsto, 26 odsto pomoćni objekti. U Srbiji su 48 odsto kuće, a 25 odsto pomoćni objekti.

Vučić je naveo da su neki obmanjivali javnost da se pet fabrika zatvaraju, a da se otvaraju dve.

- Otvaraće se tri, a pet se ne zatvara. Zatvaraju se neke u vreme blokaderskog boravka na vlasti. Za 525 od 960 ljudi smo uspeli da pronađemo zaposlenje, neki nisu želeli dalje da rade, sa nekima redimo na promeni zanimanja. To je stalna borba. Dolaze fabrike sa sve snažnijim tehnološkim razvojem. Nemate više plate kao u vreme vaših blokadera, danas je minimalac duplo veći od prosečne plate u blokadersko vreme. Kod nas će da dolaze oni koji ulažu i u tehnološke procese. Ponosan sam na to što smo uradili. Nastavićemo da radimo, Nišlije ne moraju da brinu. Biće posla za njih, Niš će i dalje da napreduje. Možda i pre decembra sledeće godine prosečna plata u Nišu preći će 1.000 evra. Nije dovoljno, ali je više nego što je bilo pre 10 godina - kazao je Vučić.

Vučić je naglasio da će u narednih 15 dana ovde biti 154 zaposlena, a da će ih ukupno biti 300.

Biće zaposleno 300 radnika

Svečanom otvaranju prisustvuju ambasador Italije u Srbiji Luka Gori, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, kao i rukovodstvo kompanije.

Kompanija "Ariston" se bavi proizvodnjom cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi, a pogon fabrike se nalazi u radnoj zoni ''Sever 2''.

Kamen temeljac je postavljen u julu prošle godine, a plan je da bude zaposleno 300 radnika.

Kompanija je izgradila halu na 30.000 kvadrata i uložila 75 miliona evra u izgradnju fabrike, dok su Grad Niš i Republika u radnu zonu do sada uložili oko 8,2 miliona evra.

Kako je najavljeno, planirano je da se do kraja uloži 13,6 miliona evra.

