'JAKNU ĆU DA NOSIM NAREDNA 3 DANA, TOLIKO SAM SE SMRZAO...' Vučić: Sa Daletom sam svratio na čaj pa shvatio da su pečenica i pita sa sirom najbolji čajevi (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Nišu, a pauzu između otvaranja fabrike Ariston, obilaska velike hale CTParka i otvaranja austrijske fabrike Palfinger iskoristio je da se sastane sa gradonačelnikom Niša.

- U pauzi otvaranja fabrike Ariston, obilaska velike hale CTParka i otvaranja austrijske fabrike Palfinger u Nišu, zajedno sa mojin drugom Daletom, gradonačelnikom Niša, svratio sam do restorana Švajcarija na čaj. Samo minut kasnije shvatio sam da su pečenica i pita sa sirom najbolji "čajevi" koje smo probali. Srećan sam što u Nišu ima sve više lepih, moderno uređenih objekata, a gostoprimstvo u ovom gradu je oduvek bilo čudesno- napisao je Vučić na svom instagram nalogu buducnostsrbijeav.

- P.S. A, jaknu ću da nosim naredna tri dana na svim sastancima, toliko sam se smrzao na otvaranju Aristona- piše u objavi.

Autor: Jovana Nerić