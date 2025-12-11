AKTUELNO

Politika

'JAKNU ĆU DA NOSIM NAREDNA 3 DANA, TOLIKO SAM SE SMRZAO...' Vučić: Sa Daletom sam svratio na čaj pa shvatio da su pečenica i pita sa sirom najbolji čajevi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Nišu, a pauzu između otvaranja fabrike Ariston, obilaska velike hale CTParka i otvaranja austrijske fabrike Palfinger iskoristio je da se sastane sa gradonačelnikom Niša.

- U pauzi otvaranja fabrike Ariston, obilaska velike hale CTParka i otvaranja austrijske fabrike Palfinger u Nišu, zajedno sa mojin drugom Daletom, gradonačelnikom Niša, svratio sam do restorana Švajcarija na čaj. Samo minut kasnije shvatio sam da su pečenica i pita sa sirom najbolji "čajevi" koje smo probali. Srećan sam što u Nišu ima sve više lepih, moderno uređenih objekata, a gostoprimstvo u ovom gradu je oduvek bilo čudesno- napisao je Vučić na svom instagram nalogu buducnostsrbijeav.

- P.S. A, jaknu ću da nosim naredna tri dana na svim sastancima, toliko sam se smrzao na otvaranju Aristona- piše u objavi.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Niš

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić u Nišu o Aristonu: Ovo je fabrika koja je došla da ostane dugo u Srbiji - Doneće pristojne plate u mnoge porodice (VIDEO)

Politika

VUČIĆ KRENUO U ČAČAK NA OTVARANJE NOVE NEMAČKE FABRIKE: Objavio snimak sa 'Miloša Velikog', otkrio kada se otvara auto-put do Požege (VIDEO)

Politika

VUČIĆ SVEČANO OTVORIO NOVU FABRIKU U PRELJINI: Od ponedeljka za 2 sata do Zlatibora! Predsednik za vikend najavio otvaranje puta do Požege!

Politika

Otvorena nova fabrika Muehlbauera u Staroj Pazovi! Vučić: Ovo je jedan od kamena temeljaca moderne Srbije

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE SUTRA U NIŠU: Vučić otvara pogone dve fabrike svetski poznatih kompanija!

Politika

Predsednik Francuske dolazi u Srbiju u narednih 50 dana - Vučić: Danas ću imati i kratak susret sa Makronom