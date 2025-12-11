AKTUELNO

'PREZIRE NARODNU SKUPŠTINU, ALI ZATO VOLI DA SE VIDI SA PRAVIM ŠEFOM' Vladimir Gajić reagovao na novi ispad Zagorke Dolovac

Izvor: Pink.rs, Foto: Predrag Mitić ||

Advokat i narodni poslanik Vladimir Gajić reagovao je na vest da se Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac sastala sa sa ambasadorom Velike Britanije Edvardom Fergusonom.

- Prezire Narodnu skupštinu koja joj je tri puta dala mandat, ali zato voli da se vidi sa pravim “ šefom”. Da li ste čuli ikada da se Državni tužilac bilo koje države na svetu sastaje sa ambasadorima u njegovoj rođenoj državi? Ko je tražio sastanak to bi bilo interesantno znati?! - napisao je Gajić na svom X nalogu.

Autor: Iva Besarabić

