OBILAZAK FABRIKA, SASTANCI U KASARNI Sutra nastavak posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nišu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastaviće sutra posetu Nišu.

Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, Vučić će sutra imati obilazak i sastanke u kasarni ''Mija Stanimirović'' u Nišu.

Potom je planiran obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics. U 11.35 planiran je obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe.

U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima u Gadžinom Hanu. U 14.20 predviđen je obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry.

U 15.15 najavljen je obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

