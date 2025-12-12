Milićević za Pink: Izjava Branimira Nestorovića je sramna i skandalozna (VIDEO)

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević komentarisao je izjavu Branimira Nestorovića koja je zgrozila većinski deo Srbije i istakao da je to sramna i skandalozna izjava.

Milićević je rekao da se pita kako neko ko je doktor, ko je akademski građanin jednog društva, koji je glas naroda, poslanik, nosilac jedne izborne liste kaže nešto poput te sramne izjave.

Kako je naveo, zbog toga što je poslanik u njegov džep, za njegovu listu, se od države slivaju velike pare.

Milićević je rekao da bi bar zbog toga trebalo da postoji neka odgovornosti.

Kurti bi destabilizacijom prikrio svoj pad

Govoreći o formiranju ZSO Milićević kaže da je to osnov Briselskog sporazuma.

- Ja želim da verujem da nakon decembarskih izbora 28. decembra na prostoru Kosova i Metohije dolazi do neke druge političke konstalacije snaga i da je Aljbin Kurti jedna vrsta političke prošlosti među Albancima - kazao je Milićević za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako navodi, nikada ne bi zanemario Kurtijeve političke sposobnosti jer on ima neku vrstu moći.

- Verujem da će pokušati da kroz određenu destabilizaciju prikrije svoj pad - naveo je Milićević i dodao da bi nakon pada Kurtija sa takozvane vlasti došlo do nekog mirnijeg perioda.

Autor: Pink.rs