BLOKADERI U NEVIĐENOJ PANICI: Ako se hitno ne saberemo, Vučić dogodine premijer!

Nakon što su blokaderski mediji pogrešno preneli izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da planira da ponovo bude premijer, plenumaši su u stanju totalne panike.

Naime, predsednik Vučić nije izjavio da će "biti premijer", umesto toga, rekao je da više neće biti predsednik, da ne namerava da menja Ustav, a da će premijera izabrati narod.

Međutim, sudeći po reakcijama Šolakovih i drugih srodnih medija, te uzdanica blokadera na društvenim mrežama, oni se jako plaše ovog scenarija.

Idu tako daleko da predviđaju "veliki gnev naroda" i tvrde da je to unapred planirano.

Autor: Pink.rs