AKTUELNO

Politika

BLOKADERI U NEVIĐENOJ PANICI: Ako se hitno ne saberemo, Vučić dogodine premijer!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vlasimir Šporčić ||

Nakon što su blokaderski mediji pogrešno preneli izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da planira da ponovo bude premijer, plenumaši su u stanju totalne panike.

Naime, predsednik Vučić nije izjavio da će "biti premijer", umesto toga, rekao je da više neće biti predsednik, da ne namerava da menja Ustav, a da će premijera izabrati narod.

Međutim, sudeći po reakcijama Šolakovih i drugih srodnih medija, te uzdanica blokadera na društvenim mrežama, oni se jako plaše ovog scenarija.

Idu tako daleko da predviđaju "veliki gnev naroda" i tvrde da je to unapred planirano.

pročitajte još

Uživo! Vučić stigao u Merošinu: Obilazi kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Opozicija

#Politika

#Premijer

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

Ustaše jasno poručile: Vučiću, gotov si

Politika

Žao nam je, Vučić nema drugu zastavu i rezervnu državu: Tajkunski mediji hoće da mu zabrane da razvije zastavu Srbije (FOTO)

Politika

Blokaderi foteljaši pojurili u Brisel da kukaju: Na čelu kolone Tonino Picula i Borko Stefanović

Politika

Nove prljave igre opozicionih medija: Bio je dovoljan samo jedan dan, pa da se potvrdi ono o čemu je predsednik Vučić govorio

Politika

Svi francuski mediji bruje o susretu Makron-Vučić: Budućnost Srbije u EU

Politika

BOLESNA KAMPANJA BLOKADERA: Jel su to ta divna deca? Da li vam je ovo ta kulturna Srbija?