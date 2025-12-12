BLOKADERI SE SPREMAJU DA DANAS NAPADNU ĆACILEND?! Miketić i Ćuta šalju opasne poruke, pominju se i navijači Partizana (VIDEO)

Stravičan napad na takozvani "Ćacilend" u centru Beograda već nekoliko dana se najavljuje na društvenim mrežama, a sada su se u pozivima na nasilje ispred Skupštine pridružili i političari blokaderi.

Đorđe Miketić, bivši poslanik, blokader iz inicijative "Beograd ostaje" pozvao je opoziciju da se ujedini i da krene na Ćacilend.

"Ali oni (opozicija) ne mogu da sednu, ljudi koji hoće da izađu na izbore - ako je to recimo ta "Srbija protiv nasilja" - nek naprave oni jedan front i onda ćemo da znamo šta oni rade. Jel im, ne znam, ideja bila da sklonimo Ćacilend. Evo, idite, krenite, 40 poslanika sa imunitetom, pozovite ljude, jaću prvi da pomognem", rekao je Miketić.



Ovaj poziv Miketića da se organizovano napadne tzv. Ćacilend - odnosno prostor ispred Skupštine Srbije na kojem se okupljaju građani protiv blokada - dolazi u trenutku kada su već upućene opasne pretnje i poruke određenih grupa navijača Partizana da će izvršiti nasilni upad, što je potvrdio i narodni opozicioni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta.

"Društvene mreže gore od najave da će grobari konačno da deratizuju ono ruglo i onaj užas, onu deponiju ispred Skupštine, zvano Ćacilend. Aj živi bili, pa videli. Mislim da je krajnje vreme da se to sklanja", rekao je Ćuta u emisiji "Lu;i' Inserti".

Voditelj i autor podkasta Dejan Lučić ga je zatim upitao "Da li misliš da će Aleksandar Vučić sada više da se oslanja na BIA i da možda postavi mitraljez tamo negde u šatoru i da pobije navijače Partizana i da kaže: Eto, izazvali su ove jadne studente koji hoće da uče?" - insinuirajući da će predsednik Aleksandar Vučić u Ćacilend postaviti oružje kako bi se iyayavalo krvoproliće!

Na to je Ćuta odgovorio:

"Oni će svoje milijarde braniti oružjem!"

Kojih navijača? — No Name (@palalklapna) 12. децембар 2025.

Već danima se na društvenim mrežama dele objave o tome da se baš danas - kada se igra košarkaški derbi u Areni - Grobari "pripremaju da raščiste Ćacilend", piše se da su pozvali i Zvezdaše, "da zaborave sve nesuglasice i da zajedno krenu".

Jel se zna u koliko sati Grobari danas gaze Ćacilend? — Mali Pisha (@Gonzooooooooooo) 12. децембар 2025.

Nije prvi put da blokaderi pozivaju nasilje i da to čine putem društvenih mreža, prethodnih godinu dana svedočili smo jezivoj agresiji i destrukciji blokadera na ulicama širom Srbije - ali ovakvi pozivi i ovakve najave, i nesmotrene poruke političara, onih koji bi trebalo da birnu o svim građanima, a ne samo o svojim pozicijama i željama da se dokopaju vlasti - su nešto najopasnije do sada.

Jer podržavati navijačke grupe u danu derbija - kada su tenzije uobičajeno velike i kada je sve na ivici - podržavati ih u opasnim namerama nasilja koje vrlo lako može završiti s kobnim posledicama predstavlja neoprostivu neodgovornost. Već su se dogodila dva ozbiljna incidenta ispred Skupštine, uključujući i nasilni upad opozicionih poslanika, a svaka nova varnica može dovesti do eskalacije koju niko neće moći da kontroliše.

Autor: D.Bošković