'NALAKTIO SE, RAKIJU ZAVATIO, A ŠTA JE ZAPISAO' Vučić objavio hit snimak kako ispituje Drobnjaka: Gde sam ti rekao da uradiš ove mostove?

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je danas u poseti Nišu, a na svom Instagram profilu "avucic" objavio je snimak šaljivog razgovora sa Zoranom Drobnjakom, V.d. direktorom JP "Putevi Srbije".

- Nalaktio se, rakiju zavatio... Sad mi ponovi, gde sam ti rekao, Drobnjak, da uradiš ove mostove? - upitao je Vučić Drobnjaka.

Na ovo Drobnjak odgovara: Sve sam zapisao.

Vučić: Hajde da vidim. Čitaj.

Drobnjak: Samo da nađem papir.

Vučić: Nisam ti rekao pare da vadiš.

Drobnjak: Ovako. Taskovići, Duškovići... Donji Dušnik...

Na to se predsednik ubacuje: Kakvi Duškovići, bre? Gde si čuo za Duškoviće?

Na šta Drobnjak odgovara: To mi rekao predsednik.

Kako je dalje teklo ispitivanje, poslušajte u snimku:

"Nalaktio se, rakiju zavatio, a šta je zapisao Drobnjak?", stoji u objavi.

