'NALAKTIO SE, RAKIJU ZAVATIO, A ŠTA JE ZAPISAO' Vučić objavio hit snimak kako ispituje Drobnjaka: Gde sam ti rekao da uradiš ove mostove?

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je danas u poseti Nišu, a na svom Instagram profilu "avucic" objavio je snimak šaljivog razgovora sa Zoranom Drobnjakom, V.d. direktorom JP "Putevi Srbije".
- Nalaktio se, rakiju zavatio... Sad mi ponovi, gde sam ti rekao, Drobnjak, da uradiš ove mostove? - upitao je Vučić Drobnjaka.
Na ovo Drobnjak odgovara: Sve sam zapisao.
Vučić: Hajde da vidim. Čitaj.
Drobnjak: Samo da nađem papir.
Vučić: Nisam ti rekao pare da vadiš.
Drobnjak: Ovako. Taskovići, Duškovići... Donji Dušnik...
Na to se predsednik ubacuje: Kakvi Duškovići, bre? Gde si čuo za Duškoviće?
Na šta Drobnjak odgovara: To mi rekao predsednik.
Kako je dalje teklo ispitivanje, poslušajte u snimku:
Autor: Iva Besarabić