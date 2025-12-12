'NASTAVLJAMO DA JAČAMO INDUSTRIJU I RAZVIJAMO NAŠU PRIVREDU' Mesarović obišla TZR i 'Yusei Machinery' u Nišu (FOTO)

Ministarka privrede Adrijana Mesarović danas je u Merošini, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, posetila kompaniju TZR Recycling Industry, za koju je navela da je savremena fabrika koja spaja industriju i zaštitu životne sredine. Ona je takođe obišla i kompaniju "Yusei Machinery”.

Kako je saopšteno iz resornog ministarstva, Mesarović je ocenila da je TZR primer uspešne kompanije koja već izvozi i razvija napredne zelene tehnologije, nastale na znanju i iskustvu iz inostranstva, a danas uspešno primenjenim i razvijenim u Merošini.

- To je model koji želimo da podstičemo: znanje iz sveta, primenjeno u Srbiji - rekla je Mesarović.

Ministarka je dodala da se pod vođstvom predsednika Vučića i politikom Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavlja jačanje industrije i razvijanje srpske privrede.

Ona se osvrnula i na obilazak evropski pogon kineske kompanije "Yusei Machinery”, specijalizovan za proizvodnju delova od plastike za autoindustriju.

- Danas u fabrici radi 165 zaposlenih, a plan je da se u narednom periodu taj broj poveća na 450 radnih mesta, imajući u vidu da ova kompanija uskoro počinje izgradnju i nove fabrike u Nišu. To su konkretni rezultati odgovorne ekonomske politike - posao, sigurne plate i budućnost za naše građane.

