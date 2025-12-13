AKTUELNO

VUČIĆ ČESTITAO JEVREJSKI PRAZNIK HANUKA: Provedite ga u duhovnoj ispunjenosti i svakom dobru, znajući da živite zajedno sa osvedočenim prijateljima

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku rabinu Isaku Asielu i svim pripadnicima Jevrejske zajednice u Srbiji, čestitajući im Hanuku - veliki jevrejski Praznik svetlosti.

- Vekovima Hanuka predstavlja simbol trijumfa svetlosti nad tamom i snažno nadahnuće, koje podstiče međusobno razumevanje, toleranciju i zajedništvo. Tako je i danas, kada je Srbija jedan od primera države koja baštini skladne i iskrene međuverske i međunacionalne odnose i, uprkos svim izazovima, snažno napreduje u svome razvoju - poručio je Vučić i dodao:

Želim da veliki praznik provedete u duhovnoj ispunjenosti, radosti i svakom dobru, znajući da živite zajedno sa iskrenim i osvedočenim prijateljima. Od srca želim da vam ovaj praznik donese obilje mira, zdravlja i radosti.
