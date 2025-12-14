Mrdić za Pink: Podgorica optužuje Beograd kako bi sakrili svoje probleme! Ovo nije prvi put, svi ti napadi su orkestrirani

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić kaže da ga ne brinu napadi iz Crne Gore, navodeći da Podgorica optužuje Beograd kako bi sakrila svoje probleme.

- Ovo nije po prvi put da u zvaničnoj Podgorici za sve okrivljuju Vučića i ti napadi su orkestrirani i u Podgorici i u Zagrebu i u Sarajevu i u Prištini i stalno nešto izmišljaju. Optuživali su nas jedno vreme da smo mi podmitili Francusku i Makrona - naveo je Mrdić.

Kako je dodao, on bi voleo da Srbija ima toliki uticaj da utiče na jedne od najjačih evropskih i svetskih lidera da rade ono što nama odgovara, kako bi se ojačala pozicija Srbije i srpskog naroda, a nije tako.

- Podgorica ima probleme koji se tiču korupcije i kriminala koji tamo vlada i loše regionalne politike i da bi sakrili svoje probleme uvek optužuju Beograd - naveo je Mrdić.

Rekao je i da ne brine za ove napada.

Mrdić je međutim ukazao da deo zvanične Podgorice, kao i Sarajeva, Zagreba i Prištine ima antisrpski, odnosno anti Vučićevski element i želju za rušenjem Srbije, a povezani su sa blokaderima i opozicijom u Beogradu.

Autor: S.M.