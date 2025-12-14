'JA LI ĆU SE PA NERVIRAM, REŠIĆE TO PREDSEDNIK' Vučić sumirao nedelju za nama, pa istakao zašto je posebno srećan i zadovoljan (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju za nama.

- Bliži se kraj godine, ljudi se polako spremaju za praznike, a ja sam srećan što vidim da su poslušali moj savet kada sam im rekao da ne brinu, jer se o velikim izazovima sa kojima se susrećemo, brine država. Ili, što bi rekle Nišlije: Ja li ću se pa nerviram, rešiće to predsednik - navodi se na Instagramu i dodaje:

Upravo zato, i pored svakodnevnih briga, sa radošću sam posetio Niš, prošetao lepim ulicama i trgovima, razgovarao sa građanima, čuo njihove poruke, posetio fabrike koje zapošljavaju sve više ljudi i otvorio još jednu, prelepu i modernu, koja će dati nov zamah privredi Nišavskog okruga, ali i cele Srbije.

- Kako je istakao sa novom energijom vratio se u Beograd, jer treba da radimo još više kako bi naša zemlja ostala na putu na kojem treba da ostane uprkos svima koji uporno žele da je skrenu na pogrešan kolosek. Pošto me čeka još jedna naporna nedelja, prethodno sam u Nišu prikupio još malo snage uz burek (i sve što uz to ide). I da opet citiram Nišlije: Meni mi za mene nije, ali nisam mogao da odolim - zaključio je Vučić.

Autor: Pink.rs