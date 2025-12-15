'RASTURIĆU KRIMINALNU BANDU KOJA JE MISLILA DA UNIŠTI SRBIJU' Predsednik Vučić zagrmeo: I nikada se neću pozvati na imunitet i pobediću (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak odgovora na pitanje novinara povodom hajke i harange koja se vodi protiv njega. I to takva, kako ističe predsednik kakva "nikada ni protiv jednog čoveka u ovoj zemlji nije vođena".

Naime, predsednik je govoreći o optužnici oko Generalštaba koja je napisana na 116 strana, istakao koji je cilj te optužnice, i dodatno pojasnio zašto je rekao da bi to bila kruna njegove karijere.

- To bi mi stvarno bila kruna karijere, zato što bi to na najbolji način pokazalo kako je država urušavana, kako su je oteli s polja, šta su nam sve radili sve ove godine preko svojih medijskih platformi, preko organizacije različitih političkih partija - rekao je Vučić.

- Nikada ni protiv jednog čoveka u ovoj zemlji ja verujem i u mnogim drugim zemljama nije vođena takva hajka i haranga kao što je protiv mene i protiv moje porodice - istakao je predsednik Srbije.

On je dodao da tada bi ljudi umeli da razumeju o čemu je reč

- Ne podižu oni optužnicu zato što sam ja "kriminalac", zašto sam nešto "ukrao". Ne gone oni mene zato što sam nešto loše uradio za našu zemlju. Oni mene gone zato što je neko naredio da ja moram da budem proganjan spolja. I neko je rekao tako ćemo možda da ga slomimo i tako ćemo Srbiju da uništimo. Ništo od toga nećete uspeti. I nikada se neću pozvati na imunitet i pobediću i rasturiću tu bandu kriminalnu koja mislila da uništi državu Srbiju - napomenuo je Vučić.

