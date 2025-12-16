LIČNO ĆU SE POSTARATI DA SVI ODGOVORNI ZA RAZARANJE SRBIJE ODGOVARAJU! Vučić: Blokaderi su oterali investitora za Generalštab, sve zbog kampanje koja se vodi

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je učenike Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara

Nakon dočeka se obratio medijima i govorio o Generalštabu i kampanji koja se vodi protiv napretka Srbije.

- Ponosan sam na sve one koji su pokušali da dovedu velikog investitora za Generalštab. Velikom hajkom smo uspeli sve da uništimo. Kampanja protiv Generašltaba kreće kao kampanja protiv ljudi koji su dobro obavljali svoj posao. Razoriti Srbiju, sprovoditi štrajkove i blokirati je - sve da se ocrni. Ova priča tek danas postaje afera. Nažalost, kao država i kao narod - mi smo veliki gubitnici. Jedna šteta blokadera je malo manja od milion i po. Lično ću se postarati da svi odgovorni za razaranje Srbije odgovaraju za to - rekao je predsednik Vučić.

Autor: D.Bošković