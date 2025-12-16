AKTUELNO

Politika

Skupština završila rad, rasprava o sudijama Ustavnog suda nastavlja se sutra

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peša Vučković ||

Poslanici vladajuće koalicije hvale kandidate, opozicija tvrdi da vlast pokušava da kontroliše pravosuđe.

Skupština Srbije završila je danas rad nešto posle 18 časova, a rasprava o kandidatima za sudije Ustavnog suda biće nastavljena sutra u 10 časova.

Tokom današnje rasprave poslanici vladajuće koalicije istakli su da je reč o kompetentnim i obrazovanim kandidatima, dok je opozicija kritikovala predloge tvrdeći da vlast pokušava da kontroliše pravosuđe.

Stavovi poslanika

Poslanica SNS Vesna Nedović naglasila je da je Ustavni sud stub pravnog poretka Srbije i da ne sme da trpi političke uticaje. Ona je istakla da su kandidati izabrani zbog stručnosti, a ne zbog bliskosti vlasti.

Poslanica SPS-a Sanja Čalović podsetila je da je Ustavni sud čuvar vladavine prava i da složen izborni princip – pet sudija bira Skupština, pet predsednik Republike, a pet Vrhovni sud – treba da obezbedi samostalnost i neutralnost sudija.

Poslanik stranke „Novo lice Srbije“ Miloš Parandilović ocenio je da vlast predlaže „poluge režima“, dok je poslanica Stranke slobode i pravde Mila Popović tvrdila da se u fiokama Ustavnog suda nalaze predmeti o policijskoj brutalnosti i leks specijalisu za Generalštab.

Poslanik SNS-a Aleksandar Mirković odgovorio je da opozicija zloupotrebljava sudove i raskrsnice, podsećajući na incidente u Novom Sadu i Beogradu.

Ustavni sud Srbije

Ustavni sud ima 15 članova – pet bira Narodna skupština, pet predsednik Republike, a pet Opšta sednica Vrhovnog suda.

Autor: Dalibor Stankov

