NAPAD NA SRBIJU! Hrvatica poručuje: Deca iz Vukovara morala bi da podrže blokadere, a ne državu Srbiju

Profesorki iz Vukovara Lilijani Radobuljac smeta što su deca iz ovog grada došla kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića, umesto da su uz blokadere, kako kaže “misleće ljude Srbije”.

“Dok njihovi vršnjaci već godinu dana nemaju normalnu nastavu, dok hodaju i pješače Srbijom kako bi ukazali na bezakonje, protuustavnost i težak položaj mislećih ljudi, dok moje kolege u Srbiji stenju pod teretom ludila, otkaza i prijetnji, netko odluči odvesti učenike moje škole na prijem istom tom Vučiću.”

Autor: A.A.