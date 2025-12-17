AKTUELNO

Sve spremno za miting Srpske liste: Hala sportova u Kosovskoj Mitrovici u bojama srpske trobojke (FOTO+VIDEO)

Sve je spremno za prvi veliki predizborni miting Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici kojim ova stranka počinje predizbornu kampanju za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 28. decembar 2025.

Čitava Hala sportova koja može da primi više od 3.000 ljudi ispunjena je do poslednjeg mesta i dekorisana bojama srpske trobojke, zastavama i logoima Srpske liste.

Foto: Privatna arhiva

Na ovim parlamentarnim izborima Srpska lista nastupa pod rednim brojem 127, i ima 33 kandidata, među kojima su ugledni profesori, lekari, dekani, ljudi od imena i kredibiliteta.

