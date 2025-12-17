Vučić u Palati Srbija: Sutra sastanak sa čuvenim ekonomistom Džefrijem Saksom!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će se u Palati Srbija sastati sa jednim od najpoznatijih svetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ekonomistom i profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom. Sastanak je zakazan za 9.00 časova u Palati Srbija.

Džefri Saks važi za jednog od najuticajnijih ekonomista današnjice, poznatog po radu na pitanjima održivog razvoja, globalne ekonomije i klimatskih promena. Njegovi susreti sa svetskim liderima često otvaraju teme o budućnosti globalne ekonomije, investicijama i održivim politikama.

Očekuje se da će razgovor sa predsednikom Vučićem obuhvatiti aktuelna ekonomska kretanja, izazove sa kojima se suočava region, kao i potencijalne pravce saradnje u oblasti održivog razvoja i investicija.

Sastanak u Palati Srbija biće prilika da se razmene mišljenja o globalnim trendovima i ulozi Srbije u međunarodnim ekonomskim tokovima.

Autor: Dalibor Stankov