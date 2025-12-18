VAŽAN SASTANAK U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić dočekao predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Ceremonija svečanog dočeka održana je i ispred "Palate Srbija" i sledi tet-a-tet sastanak predsednika Vučića i predsednika Gruzije.

U 10.45 održaće se plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Gruzije predvođen predsednikom Vučićem i Kavelašvilijem.

Kako se navodi, izjave za medije dvojice predsednika predviđene su u 11.45 časova.

Vučić se prethodno sastao sa ekonomistom i profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.

Sastanak je održan u Palati Srbija, s početkom u 9.00 časova.

Autor: A.A.