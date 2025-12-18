TRAMP PONOVO PRITISNUO ZELENSKOG Poslao kratku, ali jasnu poruku: Svaki put kada odugovlačite, Putin...

Američki predsednik Donald Tramp obratio se večeras iz Ovalnog kabineta uoči sastanka američkih i ruskih zvaničnika koji će se održati ovog vikenda. Tramp je iskoristio ovu priliku i još jednom pozvao Ukrajinu da "brzo deluje".

Trampovi izaslanici trebalo bi da se sastanu sa visokim savetnikom predsednika Vladimira Putina u subotu u Majamiju kako bi razgovarali o razvoju američkog mirovnog sporazuma koji ima za cilj okončanje rata u Ukrajini.

Upitan o predstojećim razgovorima, Tramp je još jednom izrazio optimizam da bi dogovor mogao da bude na dohvat ruke.

- Pa, približavamo se nečemu, ali se nadam da će Ukrajina brzo delovati jer je Rusija tu. Svaki put kada previše odugovlače, Rusija promeni mišljenje - rekao je Tramp.

Podsetimo, Vitkof i Kušner su ranije ove nedelje održali razgovore u Berlinu sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima kako bi se dogovorili o američkim bezbednosnim garancijama za Kijev, teritorijalnim ustupcima i drugim pitanjima, dok je Vašington nastavio da vrši pritisak na Kijev u njegovom nastojanju da okonča rat.

Autor: Iva Besarabić