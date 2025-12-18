AKTUELNO

Politika

TRAMP PONOVO PRITISNUO ZELENSKOG Poslao kratku, ali jasnu poruku: Svaki put kada odugovlačite, Putin...

Izvor: Pink.rs/AP, Foto: Tanjug AP/Kevin Lamarque ||

Američki predsednik Donald Tramp obratio se večeras iz Ovalnog kabineta uoči sastanka američkih i ruskih zvaničnika koji će se održati ovog vikenda. Tramp je iskoristio ovu priliku i još jednom pozvao Ukrajinu da "brzo deluje".

Trampovi izaslanici trebalo bi da se sastanu sa visokim savetnikom predsednika Vladimira Putina u subotu u Majamiju kako bi razgovarali o razvoju američkog mirovnog sporazuma koji ima za cilj okončanje rata u Ukrajini.

Upitan o predstojećim razgovorima, Tramp je još jednom izrazio optimizam da bi dogovor mogao da bude na dohvat ruke.

- Pa, približavamo se nečemu, ali se nadam da će Ukrajina brzo delovati jer je Rusija tu. Svaki put kada previše odugovlače, Rusija promeni mišljenje - rekao je Tramp.

Podsetimo, Vitkof i Kušner su ranije ove nedelje održali razgovore u Berlinu sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima kako bi se dogovorili o američkim bezbednosnim garancijama za Kijev, teritorijalnim ustupcima i drugim pitanjima, dok je Vašington nastavio da vrši pritisak na Kijev u njegovom nastojanju da okonča rat.

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tramp

#Rusija

#SAD

#Ukrajina

#Vladimir Putin

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP PREOKRENUO ISTORIJU IZ OVALNE KANCELARIJE: Vraća komandu u Alabamu, najavio i 'ZLATNU KUPOLE' KOJU SVET NIJE VIDEO!

Svet

Tramp ponovo uzdrmao svet: Izjava o leku koji svi koriste podigla je javnost na noge (VIDEO)

Svet

'PONOVO ĆU POZVATI ZELENSKOG U BELU KUĆU' Oglasio se Tramp: Uskoro razgovor i sa Rusijom

Svet

'MISLIM DA ĆE SE DESITI ANEKSIJA GRENLANDA': Tramp šokirao u poslednjem obraćanju

Svet

EVROPSKE ZEMLJE ŠALJU VOJSKU U UKRAJINU! Tramp konačno otkrio odluku koja će šokirati Zelenskog, pa zapretio Putinu: 'BUDI DOBAR'

Svet

TRAMP UVEREN: Putin i ja se odlično slažemo, znam i Zelenskog, vrlo brzo mogu da rešim rat